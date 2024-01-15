Нидерланды. Новость
Команда з Ейндховена виграла всі 17 стартових матчів у чемпіонаті Нідерландів.
Гравці ПСВ, Getty Images
15 січня 2024, 14:59
ПСВ у рамках 17 туру чемпіонату Нідерландів на своєму полі обіграв Ексельсіор із рахунком 3:1.
Перемогу команді Петера Боса принесли забиті м'ячі у виконанні Люка де Йонга, який оформив хет-трик.
Таким чином, команда з Ейндховена виграла всі 17 стартових матчів сезону у чемпіонаті, набравши 51 очко.
За інформацією OptaJohan, ПСВ повторив свій рекорд успішного старту в Ередивізі, який вперше стався в сезоні-1987/88.
Наразі ПСВ очолює турнірну таблицю чемпіонату Нідерландів, випереджаючи Феєнорд на 12 балів.