Нидерланды. Новость
Орендований динамівець продовжує освоюватись у Нідерландах.
Джастін Лонвейк, ФК Фортуна Сіттард
05 березня 2024, 13:20
Півзахисник Фортуни Сіттард Джастін Лонвейк, контракт якого належить київському Динамо, потрапив до команди тижня чемпіонату Нідерландів за версією Voetbal Zone.
У минулому матчі 24 туру Ередивізі проти Ексельсіра (5:2) 24-річний нідерландець відзначився голом та гольовою передачею.
Для Лонвейка це були перші результативні дії у складі клубу із Сіттарда.
Нагадаємо, Джастін першу половину сезону провів в Андерлехті на правах оренди, де відіграв лише три матчі. Потім у січні він перебрався на батьківщину.
Після 24 турів Фортуна набрала 30 очок і посідає 11 місце у чемпіонаті Нідерландів.