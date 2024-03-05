Нидерланды. Новость

Орендований динамівець продовжує освоюватись у Нідерландах.

Півзахисник Фортуни Сіттард Джастін Лонвейк, контракт якого належить київському Динамо, потрапив до команди тижня чемпіонату Нідерландів за версією Voetbal Zone.

У минулому матчі 24 туру Ередивізі проти Ексельсіра (5:2) 24-річний нідерландець відзначився голом та гольовою передачею.

Для Лонвейка це були перші результативні дії у складі клубу із Сіттарда.

Нагадаємо, Джастін першу половину сезону провів в Андерлехті на правах оренди, де відіграв лише три матчі. Потім у січні він перебрався на батьківщину.

Після 24 турів Фортуна набрала 30 очок і посідає 11 місце у чемпіонаті Нідерландів.