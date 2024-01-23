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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (15.01.2024 — 23.01.2024).

Зимня трансферна кампанія 2024 року наближається до завершення, тим часом деякі команди вже поповнили свої склади потужними гравцями. Минулий тиждень видався вкрай продуктивним — були й несподівані угоди, й ті, що нарешті відбулись.

Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших змін клубної прописки десятьма футболістами у європейському футболі за минулий тиждень.

*суми трансферів за версією Transfermarkt

Джастін Лонвейк (із Динамо Київ у Фортуну)

Вік: 24

Країна: Нідерланди

Позиція: Нападник

Статус трансферу: оренда

Від початку повномасштабного вторгнення Росії багато легіонерів вирішили залишити чемпіонат України. Зокрема, Динамо втратило майже всіх іноземців. Втім, були й трансфери на вхід за цей час. Наприклад, Джастін Лонвейк перебрався до столичного у вересні 2022-го. Контракт киян із нідерландським півзахисником розрахований до 2027 року.

У липні 2023 року Лонвейк пішов до Андерлехта на правах річної оренди, проте у футболіста не склалось в Бельгії. За брюссельський клуб Лонвейк лише тричі вийшов на заміну, зігравши загалом близько 40 хвилин.

А от другу частину сезону нідерландець проведе на батьківщині. Фортуна вирішила орендувати 24-річного футболіста. Новий клуб Джастіна не матиме опції викупу контракту.

Хамед Жуніор Траоре (із Борнмута в Наполі)

Вік: 23

Країна: Кот-д'Івуар

Позиція: Півзахисник

Статус трансферу: оренда

23-річний півзахисник Хамед Жуніор Траоре не отримував ігрову практику на Туманному Альбіоні, тому було вирішено змінити обстановку. На горизонті з'явився варіант з Наполі, який шукає заміну Елмасу та активувався на трансферному ринку.

Неаполітанці орендували 23-річного івуарійця, також отримавши право викупу. Йдеться про суму у розмірі 25 мільйонів євро.

Раніше півзахисник вже виступав в Італії, представляючи Емполі, вихованцем якого він і є, та Сассуоло. То ж проблем з адаптацією не має бути.

Сіріл Нгонге (із Верони в Наполі)

Вік: 23

Країна: Бельгія

Позиція: Нападник

Сума трансферу: 18 млн євро

Черговий трансфер чинних чемпіонів Італії після явного провалу в цьому сезоні. На цей раз до неаполітанського клубу приєднався вінгер із Верони Сіріл Нгонге.

У Вероні бельгієць демонстрував непогану результативність. Зокрема, у першій половині сезону він провів 21 матч, забив шість голів та віддав дві результативні передачі.

Сіріл був ключовим виконавцем Верони протягом цього сезону. Лише в матчі з Ювентусом, коли Верона поступилась 0:1, він залишився в запасі. А ближче до нового року футболіст роззабивався — він відзначився чотирма забитими м'ячами в останніх восьми матчах за Верону, зокрема, і в останньому поєдинку (проти Емполі 2:1). Тож Наполі не поскупилися викласти за талановитого футболіста 18 млн євро.

Тіагу Джало (із Лілля до Ювентуса)

Вік: 23

Країна: Португалія

Позиція: Захисник

Сума трансферу: 3,60 млн євро

У своїх тактичних побудовах Ювентус використовує схему з трьома центральними захисниками. Найчастіше це тріо Гатті-Бремер-Данілу. Час від часу трійку основних розбавляє Ругані. Тож підписання фактурного оборонця за 3,60 млн євро вважається дуже влучним. Проте варто зазначити, що футболіст наразі травмований та ще тривалий час не зможе дебютувати за туринський клуб. У березні минулого року він порвав "хрести".

Маючи зріст 1,90 метра, Тіагу є центральним захисником, який любить дуелі та є фізично сильним, але водночас більш ніж здатний тримати м’яч у своїх ногах, враховуючи його історію в дитячому футболі як опорного півзахисника.

Джало підписав контракт із туринським клубом, розрахований до кінця червня 2026 року. Ювентус має опцію продовження угоди ще на два роки.

Шеральдо Беккер (з Уніона в Реал Сосьєдад)

Вік: 28

Країна: Сурінам

Позиція: Нападник

Сума трансферу: 3 млн євро

Один із творців історичного успіху Уніона покинув команду, яка переживає кризу після неймовірного сезону-2022/23. Реал Сосьєдад хоче знову пробитись в Лігу чемпіонів, хоча його сезону це буде зробити вкрай важко.

Під дані цілі баски підписали Шеральдо Беккера. Сума трансферу склала три мільйони євро. Контракт підписан до 20 червня 2026 року.

Що вкрай важливо, 28-річний суринамець зможе брати участь у поточному розіграші Ліги чемпіонів, попри виступи у цьому турнірі за Уніон на груповому етапі.

За три з половиною роки в Уніоні Беккер зіграв 140 матчів, в яких зробив 50 результативних дій (24 голи та 26 асистів).

Серхіо Регілон (із Тоттенгема в Брентфорд)

Вік: 27

Країна: Іспанія

Позиція: Захисник

Статус трансферу: Оренда

Першу половину цієї кампанії Регілон виступав на правах оренди за Манчестер Юнайтед, проте взимку був достроково відкликаний із команди Еріка тен Гага, зігравши за "червоних дияволів" трохи менш як 430 хвилин в АПЛ. Після цього іспанець відправився в оренду до Брентфорда.

27-річний іспанець перейшов до табору "бджіл" на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

Рішення про підписання ексфутболіста Реала було ухвалено у зв'язку із тривалими травмами лівих захисників Ріко Генрі та Аарона Гіки.

Гонсалу Гедеш (із Вулвергемптона у Вільярреал)

Вік: 27

Країна: Португалія

Позиція: Півзахисник

Статус трансферу: Оренда

Першу частину сезону Гонсалу Гедеш відіграв у складі Бенфіки, але нагадував бліду тінь самого себе часів виступів за "орлів" шість років тому. За команду Анатолія Трубіна він оформив всього два асисти і не забив жодного гола у 14-ти матчах.

Влітку 2022-го Вулвергемптон заплатив ПСЖ 32 мільйони євро, але заграти в АПЛ португалець не зміг. Форвард втратив місце і в збірній і не викликається з червня 2022 року.

Раніше гравець вже виступав у Ла Лізі, протягом п'яти сезонів представляючи Валенсію.

Іван Перішич (із Тоттенгема в Хайдук)

Вік: 34

Країна: Хорватія

Позиція: Півзахисник

Статус трансферу: Оренда

Перішич є вихованцем Хайдука. З клубу він пішов влітку 2006 року, приєднавшись до французького Сошо за 360 тисяч євро.

Іван знову одягне футболку Хайдука після майже 17,5 років виступів за кордоном. "Білі" орендували 34-річного хорвата до кінця поточного сезону. Влітку він приєднається до клубу на постійній основі, підписавши контракт ще на рік.

На початку сезону вінгер отримав травму, яка не дозволяє йому грати. Очікується, що він пропустить ще кілька місяців, перш ніж зможе повноцінно повернутися на поле.

Ренан Лоді (із Марселя в Аль-Хіляль)

Вік: 25

Країна: Бразилія

Позиція: Захисник

Сума трансферу: 23 млн євро

Лідер Професійної ліги Саудівської Аравії Аль-Хіляль отримав ще одного зіркового гравця. Ренан Лоді, який раніше виступав за Атлетіко та Марсель, відтепер гратиме пліч-о-пліч з Кулібалі, Неймаром, Мілінковічем-Савічем, Мітровічем та Рубеном Невешем.

Марсель та Аль-Хіляль оформили орендну угоду з обов'язковою опцією викупу. У зв'язку із цим 25-річний бразилець підписав контракт до літа 2027 року, а Марсель отримає близько 20 мільйонів євро.

Цього сезону Лоді провів 23 матчі за Марсель у всіх турнірах, але не вразив керівництво клубу. Також минулого року він провів 3 матчі за збірну Бразилії.

Кевін Маседо (із Палмейрас в донецький Шахтар)

Вік: 21

Країна: Бразилія

Позиція: Нападник

Сума трансферу: 12 млн євро

Шахтар давно спостерігав за талановитим вінгером Палмейрас Кевіном. І от, нарешті, чутки стали реальністю. Донецький клуб оголосив про підписання 21-річного нападника, на якого покладають дуже великі надії.

І вже бразилець почав потроху показувати, чому він увійшов до топ-10 найдорожчих придбань в історії Шахтаря. Кевін відзначився результативною передачею в товариському матчі проти Пюніка, асистувавши Олександру Зубкову.

Проте, схоже, на трансфері Кевіна керівництво Шахтаря не зупиниться. Про це розповів Віктор Вацко. Він заявив, що менеджмент "гірників" будує найсильніший Шахтар в історії.

"Я прогнозую, що трансфер Кевіна — це лише початок. Палкін і Срна в унісон кажуть, що запускається процес побудови найсильнішого Шахтаря в історії.

Якщо вони зроблять ще 2-3 трансфери сильних футболістів... З того, що я чув — вони ще посилюватимуть свою команду до старту весняної частини сезону і посилюватимуть серйозно. Серйозно інвестуватимуть.

Коли топменеджмент Шахтаря згадує бажання президента свого клубу, то це дуже вагоме підтвердження того, що Ахметов та клуб справді дуже серйозно налаштовані на вагомі кроки. Це з досвіду минулих років", — сказав Вацко.

Варто зазначити, що такі гроші під час війни Шахтар витратив, по суті, на запасного гравця Палмейрас. Доказом цього є статистика Кевіна: за першу команду Палмейрас він провів 11 поєдинків на офіційному рівні (347 хвилин), в яких він відзначився одним голом. Також молодий бразилець зіграв 42 матчі у молодіжній команді, забивши 15 м'ячів та віддавши 6 асистів.