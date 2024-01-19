Україна

Гравець Динамо Київ Джастін Лонвейк вирушив у оренду в нідерландську Фортуну.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про відхід півзахисника Джастіна Лонвейка.

Лонвейк у другій частині сезону виступатиме на правах оренди за клуб вищого дивізіону Нідерландів – Фортуну з міста Сіттард. Новий клуб Джастіна не матиме опції викупу контракту футболіста.

Нагадаємо, першу частину сезону Лонвейк провів також на правах оренди в бельгійському Андерлехті, за який зіграв три матчі (39 хвилин ігрового часу).

Раніше повідомлялось, що Динамо Київ додало до розкладу товариських матчів ще двох суперників.