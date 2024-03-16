Нидерланды. Новость

Сума можливого трансферу футболіста оцінюється у 10 мільйонів євро.

Захисник Барселони Сержіньйо Дест може продовжити виступати у складі ПСВ, повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво голландського клубу задоволене виступами 23-річного американця і тому має намір оформити повноцінний трансфер.

Зазначається, що сума трансферу може становити близько 10 мільйонів євро. Його контракт із "блаугранас" розрахований до літа 2025 року.

Цього сезону Дест провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав шість гольових передач.

Після 25 турів ПСВ набрав 69 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів, випереджаючи Феєнорд на десять балів.