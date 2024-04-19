Нидерланды. Новость

Кепські справи у "жовто-чорних".

Незалежний ліцензійний комітет Королівського футбольного союзу Нідерландів оштрафував представника Ередивізі Вітесс на 18 пунктів через невідповідність правилам ліцензування нідерландського чемпіонату. Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Через цю санкцію у клубу тепер мінус один пункт в таблиці чемпіонату Нідерландів після 30 зіграних турів. До кінця Ередивізі залишилося чотири тури. Таким чином, у "жовто-чорних" немає жодних математичних шансів на те, щоб зберегти прописку у вищій лізі.

Вітесс вперше за 35 років покине еліту нідерландського футболу.

"Жовто-чорні" вже повідомили на своєму офіційному сайті, що не мають наміру подавати апеляцію на це рішення. Як повідомляє тимчасовий генеральний директор клубу Едвін Рейнтьєс, натомість клуб отримає шанс зберегти ліцензію.