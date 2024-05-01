Нидерланды. Новость
Керманич Шахтаря може повернутися до Роттердама.
Маріно Пушич, Getty Images
01 травня 2024, 20:34
Феєнорд перебуває у пошуках нового головного тренера першої команди після того, як усі авторитетні ЗМІ підтвердили, що Арне Слот після завершення поточного сезону замінить Юргена Клоппа в Ліверпулі.
Як повідомляє De Telegraaf, поточний керманич донецького Шахтаря Маріно Пушич, який до переїзду в Україну був асистентом Слота в роттердамському клубі, є кандидатом на посаду головного тренера Феєнорда, де боснійський фахівець користувався великою популярністю серед гравців.
Крім того, зазначається про зацікавленість керівництва Феєнорда в запрошенні колишнього керманича лондонського Челсі Грема Поттера, якого також пов'язували з можливою работою в Аяксі, проте, за інформацією джерела, амстердамці не розглядають англійського фахівця.
Щодо екстренера АЗ Алкмар Паскаля Янсена, то, незважаючи на чутки в пресі, він не є предметом зацікавленості з боку Феєнорда.
Раніше у ЗМІ також з'являлася інформація, що Арне Слот пропонував Маріно Пушичу вирушити разом із ним до Ліверпуля, проте головний тренер Шахтаря відмовився від цієї пропозиції.