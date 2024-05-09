Нидерланды. Новость

Спеціаліст продовжує шукати найбільш цікавий для себе варіант.

Грем Поттер не стане головним тренером Аякса, хоча був основним претендентом на посаду, передає видання The Athletic.

Амстердамці досі перебувають у пошуку свого наступного керманича у довгостроковій перспективі. Клуб вів переговори з 48-річним англійцем Поттером, який був вражений пропозицією, але все ж вирішив, що зараз цей проєкт йому не підходить.

Зараз Аякс очолює 60-річний нідерландець Джон ван'т Схіп. Контракт із ним, за даними transfermarkt, розраховано до кінця червня 2025 року.

Поттер не має робочого місця з квітня 2023 року, коли після 31 матчу був звільнений з посади головного тренера Челсі.