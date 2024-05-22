Нидерланды. Новость

Італійський спеціаліст зацікавлений у переїзді до Амстердама.

Аякс близький до ухвалення угоди щодо призначення нинішнього керманича Ніцци Франческо Фаріолі новим головним тренером, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що 35-річний спеціаліст вже отримав від Ніцци дозвіл на відхід. Фаріолі підпише з Аяксом довгострокову угоду.

Зараз клуби уточнюють останні деталі, тож оголошення італійця новим головним тренером амстердамців може відбутися вже досить скоро.

Фаріолі очолив Ніццу в липні 2023 року. Під його керівництвом команда дісталася чвертьфіналу Кубка Франції, де поступилася ПСЖ, і посіла п'яту сходинку турнірної таблиці Ліги 1.

Джон ван 'т Схіп, який став керманичем Аякса наприкінці жовтня 2023 року, з липня стане в клубі технічним асистентом. Із ним команда вилетіла з 1/8 фіналу Ліги конференцій, поступившись Астон Віллі, і посіла п'яту сходинку турнірної таблиці Ередивізі.