Нидерланды. Новость
Наразі грузин очолює гонку бомбардирів Євро-2024.
Жорж Мікаутадзе, Getty Images
28 червня 2024, 09:46
Нападник Аякса Жорж Мікаутадзе може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "монегасків" хоче скористатися опцією викупу 23-річного грузина, у контракті якого прописано суму відступних у розмірі 13 мільйонів євро.
Футболіст належить Аяксу, але другу половину минулого сезону він провів у Меці на правах аренди, де відіграв 29 матчів, забивши 13 голів та віддавши чотири асисти.
Додамо, що нині Мікаутадзе підкорює Євро-2024, де Грузія вийшла у плей-оф у своєму дебютному виступі на чемпіонаті Європи, а сам Жорж очолює список бомбардирів, забивши три м'ячі після групового етапу.