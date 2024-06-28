Нидерланды. Новость

Наразі грузин очолює гонку бомбардирів Євро-2024.

Нападник Аякса Жорж Мікаутадзе може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "монегасків" хоче скористатися опцією викупу 23-річного грузина, у контракті якого прописано суму відступних у розмірі 13 мільйонів євро.

Футболіст належить Аяксу, але другу половину минулого сезону він провів у Меці на правах аренди, де відіграв 29 матчів, забивши 13 голів та віддавши чотири асисти.

Додамо, що нині Мікаутадзе підкорює Євро-2024, де Грузія вийшла у плей-оф у своєму дебютному виступі на чемпіонаті Європи, а сам Жорж очолює список бомбардирів, забивши три м'ячі після групового етапу.