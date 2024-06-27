Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Грузини творять історію.

Нападник збірної Грузії Жорж Мікаутадзе став найкращим бомбардиром групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Грузинській форвард став єдиним, хто відзначився трьома забитими м'ячами на цій стадії турніру.

Зазначимо, що по два голи на своєму рахунку мають Ніклас Фюллькруг, Джамал Мусіала (обидва — Німеччина), Іван Шранц (Словенія), Коді Гакпо (Нідерланди) та Резван Марін (Румунія).

Підкреслимо, що Жорж Мікаутадзе відзначався забитими голами у всіх трьох матчах групового раунду Євро-2024.