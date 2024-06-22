Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Жорж забив перші два голи своєї національної команди у фінальній частині турніру.

У рамках 2 туру групового етапу Євро-2024 збірній Грузії на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі протистоїть збірна Чехії.

Центральний нападник грузинів Жорж Мікаутадзе відкрив рахунок у матчі на 45+4 хвилині, реалізувавши пенальті.

Таким чином, передає офіційний сайт УЄФА, 23-річний представник Меца став шостим в історії чемпіонатів Європи гравцем, якому вдалося забити перші два голи своєї національної команди, і першим після нападника збірної України Андрія Шевченка на Євро-2012.

Станом на зараз, Мікаутадзе є третім виконавцем, який відзначився більш ніж одним голом у ході групового етапу ЧЄ-2024. Першими двома були півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала і нападник збірної Словаччини Іван Шранц.

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