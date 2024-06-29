Нидерланды. Новость

У минулому сезоні американський фулбек виступав за клуб із Ейндговена на правах оренди.

ПСВ на своєму офіційному сайті оголосив про повноцінне підписання правого захисника Сержиньйо Деста, права на якого раніше належали каталонській Барселоні.

23-річний американець підписав із ейндговенцями довгостроковий контракт, який буде розраховано до літа 2028 року.

Перехід Сержиньйо відбувся на правах вільного агента. У минулому сезоні американець також виступав за ПСВ, але на правах оренди, а вже у травмі він порвав "хрести" і вибув до кінця 2024 року.

У минулій кампанії Сержиньйо Дест зіграв за ПСВ 37 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 7 результативних передач.