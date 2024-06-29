Нидерланды. Новость
У минулому сезоні американський фулбек виступав за клуб із Ейндговена на правах оренди.
Фото: ПСВ
29 червня 2024, 20:24
ПСВ на своєму офіційному сайті оголосив про повноцінне підписання правого захисника Сержиньйо Деста, права на якого раніше належали каталонській Барселоні.
23-річний американець підписав із ейндговенцями довгостроковий контракт, який буде розраховано до літа 2028 року.
Перехід Сержиньйо відбувся на правах вільного агента. У минулому сезоні американець також виступав за ПСВ, але на правах оренди, а вже у травмі він порвав "хрести" і вибув до кінця 2024 року.
У минулій кампанії Сержиньйо Дест зіграв за ПСВ 37 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 7 результативних передач.