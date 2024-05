Лівий захисник ПСВ Сержиньйо Дест, орендований у Барселони, отримав пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, передає журналіст Фабріціо Романо.

Очікується, що через важку травму 23-річний американець пропустить залишок поточного сезону і першу частину наступного. Вже незабаром Деста мають прооперувати.

A message from Sergiño to you 🗣️ pic.twitter.com/9wqbPG48mW