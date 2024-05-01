Нидерланды. Новость

На американського гравця чекає оперативне втручання.

Лівий захисник ПСВ Сержиньйо Дест, орендований у Барселони, отримав пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, передає журналіст Фабріціо Романо.

Очікується, що через важку травму 23-річний американець пропустить залишок поточного сезону і першу частину наступного. Вже незабаром Деста мають прооперувати.

A message from Sergiño to you 🗣️ pic.twitter.com/9wqbPG48mW — PSV (@PSV) May 1, 2024

Романо зазначає, що у ПСВ хотіли активувати опцію викупу захисника за 10 мільйонів євро, оскільки клуб дуже задоволений ним. Проте, травма може змінити ситуацію з точки зору переговорів із "блаугранас".

У поточному сезоні вихованець Аякса взяв участь у 37 матчах колективу Петера Боша у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 7 асистами.

Його контракт із Барселоною розраховано до кінця червня 2025 року. Портал transfermarkt оцінює Деста у 22 млн євро.