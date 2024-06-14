Football.ua представляє таблицю з усіма переходами в іспанській Ла Лізі під час літнього трансферного вікна 2024 року.
Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам таблицю із літніми переходами футболістів в рамках першості Іспанії у вказаній таблиці.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.
Атлетіко Мадрид
|
Прийшли
|
Пішли
|-
|Маріо Ермосо (п, ва)
Мемфіс Депай (п, ва)
Габріел Пауліста (з, ва)
Вітоло (п, ва)
Атлетік Більбао
|
Прийшли
|
Пішли
|Альваро Джало (п, Брага, 15,00 млн)
|Унаї Нуньєс (з, Сельта, 7 млн)
Ікер Муньяїн (п, ва)
Дані Гарсія (п, ва)
Рауль Гарсія (п, зк)
Хон Монкільйо (п, ва)
Леганес
|
Прийшли
|
Пішли
|Мігель де ла Фуенте (н, Алавес, 2 млн)
Хуан Крус (п, Бетіс, 1 млн)
Енрік Франческа (з, 90 тис)
|-
Хетафе
|
Прийшли
|
Пішли
|-
|Енес Унал (н, Борнмут, 16,5 млн)
Неманья Максимович (п, Панатінаїкос, ва)
Хайме Мата (н, ва)
Сабіт Абдулаї (п, ва)
Алавес
|
Прийшли
|
Пішли
|-
|Мігель де ла Фуенте (н, Леганес, 2 млн)
Андоні Горосабель (з, ва)
Вільярреал
|
Прийшли
|
Пішли
|-
|Альберто Морено (з, ва)
Хосе Моралес (н, ва)
Етьєн Капу (п, ва)
Франсіс Коклен (п, ва)
Пепе Рейна (в, ва)
Валенсія
|
Прийшли
|
Пішли
|Столе Дімітрієвські (в, Райо, ва)
|-
Сельта
|
Прийшли
|
Пішли
|-
|Унай Нуньєс (з, Атлетік, 7 млн)
Реал Сосьєдад
Лас-Пальмас
|
Прийшли
|
Пішли
|Марвін Парк (п, Кастілья, 2 млн)
|Серхі Кардона (з, ва)
Мунір Ель Хаддаді (п, ва)
Ерік Кубело (з, ва)
Крістіан Еррера (н, ва)
Жоель дель Піно (п, ва)
Барселона
|
Прийшли
|
Пішли
|Ектор Форт (з, Барселона Б)
|Шаді Ріяд (з, Бетіс, 3 млн)
Естаніс Педрола (п, Сампдорія, 3 млн)
Маркос Алонсо (з, ва)
Реал
|
Прийшли
|
Пішли
|Ендрік (н, Палмейрас, 47,5 млн)
Кіліан Мбаппе (н, ПСЖ, ва)
|Тоні Кроос (п, зк)
Севілья
|
Прийшли
|
Пішли
|-
|Олівер Торрес (п, Монтеррей, ва)
Ерік Ламела (п, ва)
Райо
|
Прийшли
|
Пішли
|-
|Столе Дімітрієвські (в, ва)
Радамель Фалькао (н, ва)
Вальядолід
|
Прийшли
|
Пішли
|Стіп Бюїк (п, Лос-Анджелес, 4 млн)
Віктор Месегер (п, Гранада, 3 млн)
Рауль Моро (п, Лаціо, 2 млн)
Амат Ндіае (п, Мальорка, 2 млн)
Станко Юріч (п, Парма, 1,5 млн)
Андре Феррейра (в, Гранада, 1 млн)
|
Осасуна
Мальорка
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Амат Ндіає (Вальядолід, 2 млн)
Хайме Коста (з, ва)
Бетіс
|
Прийшли
|
Пішли
|Чаді Ріяд (з, Барселона, 3 млн)
Фран Вієтес (в, Бетіс Депортіво, ?)
|Хуан Крус (п, Леганес, 1 млн)
Клаудіо Браво (в, ва)
Сократіс Папастатополус (з, зк)
Жирона
|
Прийшли
|
Пішли
|-
|Алейш Гарсія (п, Баєр, 18 млн)