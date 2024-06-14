Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам таблицю із літніми переходами футболістів в рамках першості Іспанії у вказаній таблиці.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.

 

Атлетіко Мадрид

Прийшли

Пішли
- Маріо Ермосо (п, ва)
Мемфіс Депай (п, ва)
Габріел Пауліста (з, ва)
Вітоло (п, ва)

Атлетік Більбао

Прийшли

Пішли
Альваро Джало (п, Брага, 15,00 млн) Унаї Нуньєс (з, Сельта, 7 млн)
Ікер Муньяїн (п, ва)
Дані Гарсія (п, ва)
Рауль Гарсія (п, зк)
Хон Монкільйо (п, ва)

Леганес

Прийшли

Пішли
Мігель де ла Фуенте (н, Алавес, 2 млн)
Хуан Крус (п, Бетіс, 1 млн)
Енрік Франческа (з, 90 тис)		 -

 

Хетафе

Прийшли

Пішли
- Енес Унал (н, Борнмут, 16,5 млн)
Неманья Максимович (п, Панатінаїкос, ва)
Хайме Мата (н, ва)
Сабіт Абдулаї (п, ва)

 

Алавес

Прийшли

Пішли
- Мігель де ла Фуенте (н, Леганес, 2 млн)
Андоні Горосабель (з, ва)

 

Вільярреал

Прийшли

Пішли
- Альберто Морено (з, ва)
Хосе Моралес (н, ва)
Етьєн Капу (п, ва)
Франсіс Коклен (п, ва)
Пепе Рейна (в, ва)

 

Валенсія

Прийшли

Пішли
Столе Дімітрієвські (в, Райо, ва) -

 

Сельта

Прийшли

Пішли
- Унай Нуньєс (з, Атлетік, 7 млн)

 

Реал Сосьєдад

Прийшли

Пішли
- -
 

 

Лас-Пальмас

Прийшли

Пішли
Марвін Парк (п, Кастілья, 2 млн) Серхі Кардона (з, ва)
Мунір Ель Хаддаді (п, ва)
Ерік Кубело (з, ва)
Крістіан Еррера (н, ва)
Жоель дель Піно (п, ва)
 

Барселона

Прийшли

Пішли
Ектор Форт (з, Барселона Б) Шаді Ріяд (з, Бетіс, 3 млн)
Естаніс Педрола (п, Сампдорія, 3 млн)
Маркос Алонсо (з, ва)

Реал

Прийшли

Пішли
Ендрік (н, Палмейрас, 47,5 млн)
Кіліан Мбаппе (н, ПСЖ, ва)		 Тоні Кроос (п, зк)
 

Севілья

Прийшли

Пішли
- Олівер Торрес (п, Монтеррей, ва)
Ерік Ламела (п, ва)
 

Райо

Прийшли

Пішли
- Столе Дімітрієвські (в, ва)
Радамель Фалькао (н, ва)
 

Вальядолід

Прийшли

Пішли
Стіп Бюїк (п, Лос-Анджелес, 4 млн)
Віктор Месегер (п, Гранада, 3 млн)
Рауль Моро (п, Лаціо, 2 млн)
Амат Ндіае (п, Мальорка, 2 млн)
Станко Юріч (п, Парма, 1,5 млн)
Андре Феррейра (в, Гранада, 1 млн)
 

 

Осасуна

Прийшли

Пішли
- -
 

Мальорка

Прийшли

Пішли
  Амат Ндіає (Вальядолід, 2 млн)
Хайме Коста (з, ва)

Бетіс

Прийшли

Пішли
Чаді Ріяд (з, Барселона, 3 млн)
Фран Вієтес (в, Бетіс Депортіво, ?)		 Хуан Крус (п, Леганес, 1 млн)
Клаудіо Браво (в, ва)
Сократіс Папастатополус (з, зк)
 

Жирона

Прийшли

Пішли
- Алейш Гарсія (п, Баєр, 18 млн)
 