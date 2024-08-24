Нидерланды. Новость

Однак домовитись із римлянами буде непросто.

Італійська Рома активно працює на цьогорічному літньому трансферному ринку й, зокрема, уже встигнула оформити трансфер українського нападника Артема Довбика з каталонської Жирони.

Однак "вовки" на цьому не зупиняють роботу й найближчим часом чимало виконавців можуть залишити їхній склад.

Серед них — італійський фланговий універсал Нікола Залевські, який є вихованцем Роми.

Нідерландський ПСВ зацікавився 22-річним виконавцем, але у відповідь представники Ередівізі почули лише суму в 12 млн євро, яку клуб Серії A хоче отримати за свого футболіста.

Наразі перемовини перебувають у стадії очікування на рішення ПСВ про їхню подальшу доцільність.

Залевські в минулому сезоні відіграв 33 матчі (1547 хвилин) та зробив дві гольові передачі.