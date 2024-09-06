Нидерланды. Новость

Керманич збірної Нідерландів не став відмовлятися від своїх слів щодо переїзду свого експідопічного до Аль-Іттіхаду.

Напередодні у нідерландському футболі відбувся медійний конфлікт: головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман публічно розкритикував вінгера Стевена Бергвейна через його рішення переїхати до Саудівської Аравії, а той, у свою чергу, заявив про своє небажання більше грати за "помаранчевих" під керівництвом легенди Аяксу та Барселони.

Куман відреагував на слова свого колишнього підопічного, повністю залишившись при своїй думці.

"Це логічно, що Стевен Бергвейн відреагував на мої слова про його переїзд до Саудівської Аравії. Але я продовжуватиму дотримуватися своєї думки та слів!

Повторюю ще раз: переїзд до Саудівської Аравії в 26 років — це не трансфер, заснований на спортивному аспекті", — заявив Рональд Куман.

Зазначимо, що Стевен Бергвейн підписав із Аль-Іттіхадом контракт до літа 2027 року, а Аякс заробив на його продажі близько 21 мільйона євро.