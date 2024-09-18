Нидерланды. Новость

Контракт розрахований до літа 2025 року.

ПСВ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Іваном Перішичем.

Угода з 35-річним хорватом розрахована до літа 2025 року. Він дістався нідерландському клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після відходу з Хайдука.

Перішич виступав за Хайдук з минулої зими, коли перейшов з Тоттенгема, проте незабаром був усунений від тренувань після конфлікту з головним тренером Дженнаро Гаттузо.

Після п'яти турів ПСВ очолює турнірну таблицю чемпіонату Нідерландів, набравши 15 балів.