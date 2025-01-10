Нидерланды. Новость
Нова угода розрахована до літа 2028 року.
ФК Феєнорд
10 січня 2025, 12:44
Син колишнього нападника збірної Нідерландів Робіна ван Персі Шакіл постав свій підпис під новим контрактом з Феєнордом. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нова угода з 18-річним нідерландцем розрахована до літа 2028 року.
"Я відчуваю гордість за те, що зможу носити футболку Феєноорда і в наступних сезонах. Я відчуваю велику довіру з боку клубу і щодня старанно працюю, щоб досягти своїх цілей", — сказав Шакіл.
Нинішнього сезону ван Персі виступає за команду U-19. Це його вже восьмий сезон у складі академії нідерландського клубу.