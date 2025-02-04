Нидерланды. Новость

Фулбек Манчестер Юнайтед може приєднатися до ПСВ.

ПСВ орендує лівого захисника Манчестер Юнайтед Тайрелла Маласію до кінця сезону-2024/25, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, угода щодо 25-річного нідерландця включатиме право викупу за 10 мільйонів євро. Також очікується, що ПСВ покриватиме зарплату гравця, а МЮ отримає 30% від суми можливого майбутнього трансферу.

Нагадаємо, Маласія є вихованцем Феєнорда. Влітку 2022 року манкуніанці віддали за нього 15 млн.

У ході поточної кампанії фулбек взяв участь у восьми матчах усіх турнірів, не відзначившись результативними діями.

Нещодавно ПСВ продав захисника до Саудівської Аравії.