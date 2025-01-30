Нидерланды. Новость

Маттео Дамс продовжить кар'єру в Аль-Ахлі.

ПСВ на своєму офіційному сайті оголосив про продаж свого лівого захисника Маттео Дамса в саудівський Аль-Ахлі.

Деталі трансферу 20-річного бельгійця не розголошуються, але за інформацією ЗМІ, сума трансферу склала дев'ять мільйонів євро, а ще один мільйон євро буде доступним у якості бонусів.

Футболіст поставив підпис під контрактом до 2029 року.

Цього сезону вихованець ПСВ провів 24 матчі.

Після 18 турів Аль-Ахлі набрав 35 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.