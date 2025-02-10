Нидерланды. Новость

Нідерландський клуб знаходиться в пошуках нового тренера після звільнення Браяна Пріске.

Напередодні стало офіційно відомо про те, що Феєнорд звільнив Браяна Пріске з посади головного тренера перед першим матчем із Міланом у рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Тепер клуб із Роттердама перебуває у пошуках нового керманича, і, як повідомляє Tuttomercatoweb, нідерландці розглядають кандидатуру Маріно Пушича, який наразі очолює донецький Шахтар.

За інформацією джерела, Феєнорд вже контактував із головним тренером "гірників", який раніше працював у роттердамській команді в якості асистента Арне Слота, проте наразі невідомо, чи погодився б Шахтар навіть в теорії відпустити свого тренера посеред сезону.

Зазначається, що Маріно Пушич залишається для керівництва Феєнорда одним із бажаних кандидатів на посаду головного тренера.