Нидерланды. Новость

Роттердамці продовжують пошуки нового головного тренера.

Феєнорд звернувся до Геренвена щодо Робіна ван Персі, передає видання Voetbal International.

Мілан — Феєнорд 1:1 Відео голів та огляд матчу 18.02.2025

Ван Персі очолив Геренвен влітку 2024 року. Для 41-річного нідерландця це перше робоче місце після молодіжних команд клубу з Роттердама, в якому він виховувався й сам.

Під керівництвом Робіна Геренвен провів уже 26 матчів, на початку лютого скандально втративши перемогу над Фортуною з 12-ма гравцями на полі. Зараз його підопічні йдуть дев'ятими в турнірній таблиці Ередивізі, а з Кубка Нідерландів вони вилетіли діставшись лише 1/8 фіналу.

У Феєнорді зацікавлені в поверненні ван Персі. Браян Пріске на посаді керманича не затримався, тож зараз командою тимчасово опікається Паскаль Боссхарт.

Тим не менш, відсутність головного тренера не завадила клубу вибити з 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів Мілан.

Також зазначимо, що в січні син Робіна Шакіл оновив свою угоду з роттердамцями.