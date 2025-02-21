Нидерланды. Новость

"Неаполітанці" пропонували за футболіста 25 мільйонів євро.

Вінгер ПСВ Ноа Ланг міг продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у зимове трансферне вікно у послугах 25-річного нідерландця активно цікавився Наполі, який вже домовився з футболістом про контракт на 4,5 сезони, а також зарплату у розмірі 1,8 млн євро на рік.

Однак керівництво нідерландського клубу ухвалило рішення відмовитися від пропозиції Наполі, який пропонував за гравця 25 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Ланг провів 30 матчів, у яких забив шість голів та віддав десять гольових передач.

Нагадаємо, напередодні ПСВ пройшов Ювентус та вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У чемпіонаті ПСВ посідає друге місце, відстаючи від Аякса на два очки.