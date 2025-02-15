Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 15 лютого 2025 року.

Лаціо в рамках 25-го туру Серії А-2024/25 поділив очки з Наполі на Стадіо Олімпіко в Римі.

Команди Марко Бароні та Антоніо Конте обмінялися результативними ударами в обох таймах, не виявивши сильнішого. Неаполітанці зіграли внічию втретє поспіль, тоді як для римлян вона стала першою після двох звитяг.

Лаціо йде четвертим у турнірній таблиці чемпіонату Італії, а Наполі перебуває на першій сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Наполі в рамках 25-го туру Серії А-2024/25:

Лаціо — Наполі 2:2

Голи: Ісаксен, 6, Діа, 87 — Распадорі, 13, Марушич, 64 (авт.)

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш (Лаццарі, 82) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Чауна, 82), Педро (Діа, 74), Дзакканьї — Кастельянос (Нослін, 27)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Буонджорно (Політано, 62) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Распадорі, Лукаку, Маццоккі (Марін, 85)

Попередження: Дзакканьї, Ровелла — Замбо-Ангісса, Жезус