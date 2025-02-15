Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 15 лютого 2025 року.
Лаціо — Наполі, Getty Images
15 лютого 2025, 22:30
Лаціо в рамках 25-го туру Серії А-2024/25 поділив очки з Наполі на Стадіо Олімпіко в Римі.
Команди Марко Бароні та Антоніо Конте обмінялися результативними ударами в обох таймах, не виявивши сильнішого. Неаполітанці зіграли внічию втретє поспіль, тоді як для римлян вона стала першою після двох звитяг.
Лаціо йде четвертим у турнірній таблиці чемпіонату Італії, а Наполі перебуває на першій сходинці.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Наполі в рамках 25-го туру Серії А-2024/25:
Лаціо — Наполі 2:2
Голи: Ісаксен, 6, Діа, 87 — Распадорі, 13, Марушич, 64 (авт.)
Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш (Лаццарі, 82) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Чауна, 82), Педро (Діа, 74), Дзакканьї — Кастельянос (Нослін, 27)
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Буонджорно (Політано, 62) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Распадорі, Лукаку, Маццоккі (Марін, 85)
Попередження: Дзакканьї, Ровелла — Замбо-Ангісса, Жезус