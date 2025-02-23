Нидерланды. Новость
36-річний іспанець продовжить кар'єру в Ередивізі.
Лукас Перес, ФК ПСВ
23 лютого 2025, 23:35
Лукас Перес підписав контракт із ПСВ, повідомив офіційний сайт нідерландської команди.
36-річний футболіст виступатиме за ПСВ до кінця сезону. Новачок узяв собі 27-й номер.
Зазначимо, що останньою командою Переса був Депортиво, який він залишив у січні. У цьому сезоні іспанець провів 20 матчів за клуб із Сегунди: на його рахунку 4 голи і 4 асисти.
Нагадаємо, що Перес — колишній гравець львівських Карпат і київського Динамо.
Раніше повідомлялося, що ПСВ взимку не відпустив Ланга в Наполі.