Нидерланды. Новость

36-річний іспанець продовжить кар'єру в Ередивізі.

Лукас Перес підписав контракт із ПСВ, повідомив офіційний сайт нідерландської команди.

36-річний футболіст виступатиме за ПСВ до кінця сезону. Новачок узяв собі 27-й номер.

Зазначимо, що останньою командою Переса був Депортиво, який він залишив у січні. У цьому сезоні іспанець провів 20 матчів за клуб із Сегунди: на його рахунку 4 голи і 4 асисти.

Нагадаємо, що Перес — колишній гравець львівських Карпат і київського Динамо.

Раніше повідомлялося, що ПСВ взимку не відпустив Ланга в Наполі.