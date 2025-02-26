Нидерланды. Новость
Колишній гравець Карпат та Динамо розкрив жахливі подробиці свого життя.
Лукас Перес, Getty Images
26 лютого 2025, 19:48
Нападник Лукас Перес, який нещодавно став гравцем ПСВ, розповів про жахливі подробиці свого життя.
"Я вирішив покинути Кадіс, щоб допомогти Депортіво повернутися до Ла Ліги. Після невдалої спроби досягти підвищення у класі, у клубі відбулися глобальні зміни і я дізнався, що команда хоче відмовитись від моїх послуг.
Мене виховували бабуся з дідусем, батьки мого батька. Коли мені було два роки, мама з татом віддали мене до притулку, бо не могли або не хотіли про мене піклуватися. Цього сезону я отримав скаргу від батька з вимогою виплачувати аліменти до кінця життя. З того часу я провів кілька місяців, поки не залишив Депортіво, у великому стресі та занепокоєнні, тому що мені довелося заново пережити дуже важкі моменти у своєму житті.
Коли я підписав контракт з Арсеналом, моя мати теж надіслала мені бюрофакс із вимогою грошей... Втім, вона не могла їх отримати, оскільки не вказана у списку осіб, які мали право на загальну опіку. Мої бабуся і дідусь попросили опіку, і пізніше бабуся дозволила моєму батькові взяти це на себе. Мені пощастило, що в мене були бабуся та дідусь, але вони не змогли протриматися так довго, як мали.
Я йду зараз, бо проблема з моїм батьком триває. Він чинив злочини, і я сам стикався з подібними ситуаціями, коли був дитиною. Мені довелося зустрітися з батьком у Ла-Коруньї, і це був важкий час. Я поговорив із клубом, і з огляду на все, що зі мною трапилося, ми домовилися зустрітися пізніше. Не розумів, чому клуб зажадав від мене письмового зобов'язання за новою угодою і я не бачив сенсу продовжувати це.
Найбільше мене турбував витік інформації. Що я переходжу до Райо, що це вирішена справа, що я хочу отримати всі гроші за моїм контрактом. У мене є підозра, звідки стався витік, але я точно не знаю. Вони хотіли нашкодити мені та фанатам.
Я підписав розірвання контракту 22 січня, і мені потрібно було кілька днів, щоб прийти до тями і все обміркувати. 30 числа мені зателефонували із ПСВ, але я сказав їм, що не можу нічого обіцяти. Я хотів би завершити свою кар'єру у Депортіво. Якщо ні, я не підпишу контракт до 2029 року. Міг би піти допомагати, а потім виїхати заробляти гроші. Але я люблю футбол, і в одній із тих менш конкурентних ліг моє полум'я згасло б", – наводить слова Переса AS.
Нагадаємо, у період з 2011 по 2013 рік Перес виступав в УПЛ за львівські Карпати та київське Динамо.