Нидерланды. Новость

Колишній гравець Карпат та Динамо розкрив жахливі подробиці свого життя.

Нападник Лукас Перес, який нещодавно став гравцем ПСВ, розповів про жахливі подробиці свого життя.

"Я вирішив покинути Кадіс, щоб допомогти Депортіво повернутися до Ла Ліги. Після невдалої спроби досягти підвищення у класі, у клубі відбулися глобальні зміни і я дізнався, що команда хоче відмовитись від моїх послуг.

Мене виховували бабуся з дідусем, батьки мого батька. Коли мені було два роки, мама з татом віддали мене до притулку, бо не могли або не хотіли про мене піклуватися. Цього сезону я отримав скаргу від батька з вимогою виплачувати аліменти до кінця життя. З того часу я провів кілька місяців, поки не залишив Депортіво, у великому стресі та занепокоєнні, тому що мені довелося заново пережити дуже важкі моменти у своєму житті.

Коли я підписав контракт з Арсеналом, моя мати теж надіслала мені бюрофакс із вимогою грошей... Втім, вона не могла їх отримати, оскільки не вказана у списку осіб, які мали право на загальну опіку. Мої бабуся і дідусь попросили опіку, і пізніше бабуся дозволила моєму батькові взяти це на себе. Мені пощастило, що в мене були бабуся та дідусь, але вони не змогли протриматися так довго, як мали.

Я йду зараз, бо проблема з моїм батьком триває. Він чинив злочини, і я сам стикався з подібними ситуаціями, коли був дитиною. Мені довелося зустрітися з батьком у Ла-Коруньї, і це був важкий час. Я поговорив із клубом, і з огляду на все, що зі мною трапилося, ми домовилися зустрітися пізніше. Не розумів, чому клуб зажадав від мене письмового зобов'язання за новою угодою і я не бачив сенсу продовжувати це.

Найбільше мене турбував витік інформації. Що я переходжу до Райо, що це вирішена справа, що я хочу отримати всі гроші за моїм контрактом. У мене є підозра, звідки стався витік, але я точно не знаю. Вони хотіли нашкодити мені та фанатам.

Я підписав розірвання контракту 22 січня, і мені потрібно було кілька днів, щоб прийти до тями і все обміркувати. 30 числа мені зателефонували із ПСВ, але я сказав їм, що не можу нічого обіцяти. Я хотів би завершити свою кар'єру у Депортіво. Якщо ні, я не підпишу контракт до 2029 року. Міг би піти допомагати, а потім виїхати заробляти гроші. Але я люблю футбол, і в одній із тих менш конкурентних ліг моє полум'я згасло б", – наводить слова Переса AS.

Нагадаємо, у період з 2011 по 2013 рік Перес виступав в УПЛ за львівські Карпати та київське Динамо.