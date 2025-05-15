Нідерланди. Новина

Відразу шестеро гравців клуба забили в сезоні десять або більше голів.

ПСВ у матчі 33 туру нідерландської Ерадивізі на своєму полі розгромив Хераклес із рахунком 4:1.

За інформацією Opta Johan, нідерландська команда стала першим клубом чемпіонату, у складі якої одразу шість гравців змогли забити десять або більше голів в одному сезоні.

У ПСВ такими гравцями є Люк де Йонг (13 голів), Ісмаель Сайбарі (11), Ноа Ланг (11), Рікардо Пепі (11), Малік Тілльман (11) та Гус Тіль (10).

Також зазначається, що ПСВ у другому сезоні поспіль забив 100 голів. Минулого сезону на рахунку клубу з Ейндховена було 111 голів, а зараз 100 м'ячів.

Рекорд за результативністю належить Аяксу, який забивав 100 голів та більше протягом трьох сезонів поспіль.

За тур до фінішу сезону ПСВ очолює чемпіонат Нідерландів, випереджаючи Аякс на одне очко.