Нідерланди. Новина

Спеціаліст очолював амстердамців із кінця 2017 року до середини 2022-го.

Аякс розглядає можливість повернення Еріка тен Гага на посаду головного тренера, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Амстердамський клуб уже попрощався з Франческо Фаріолі, який очолив його минулого літа. Під керівництвом 36-річного італійця Аякс вилетів з 1/8 фіналу Кубка Нідерландів і Ліги Європи, тоді як в Ередивізі фінішував другим.

На тлі відходу Фаріолі амстердамці задумалися про запрошення тен Гага. У жовтні 2024-го він залишив Манчестер Юнайтед.

Ерік працював з Аяксом із грудня 2017 до липня 2022 року. Нині 55-річний нідерландець раніше привів клуб до перемог у чемпіонаті країни (3х), Кубку (2х) і Суперкубку, а також допоміг йому дістатися півфіналу Ліги чемпіонів-2018/19.

Повідомляється, що тен Гагом і Баєр, тоді як амстердамці розглядають і кандидатуру головного тренера Гоу Ехед Іглс Паула Сімоніса.