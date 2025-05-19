Нідерланди. Новина

Клуб і тренер розійшлися через різні бачення розвитку.

Головний тренер Аякса Франческо Фаріолі прийняв рішення покинути клуб після року роботи. Разом із ним з команди йдуть асистенти Даніеле Каваллетто, Феліпе Санчес Матіос та тренер воротарів Яркко Туомісто.

Фаріолі, перший італійський та перший не нідерландський тренер Аякса з 1998 року, відзначив, що йому було честю працювати в клубі, з яким він поділяв спільну мету повернути команду на найвищий європейський рівень — участь у Лізі чемпіонів. Тренер наголосив, що хоча бачення і цілі клубу та його особисті цінності співпадають, розходження у підходах до реалізації цих цілей змусили його прийняти рішення про розставання.

Нагадаємо, Аякс програв ПСВ боротьбу за чемпіонство в Нідерландах. Клуб з Амстердама в певний момент мав перевагу в дев'ять очок, але втратив її на тлі серії з чотирьох матчів без звитяг.