Нідерланди. Новина

38-річний данець закінчив шлях, що пройшов від академії Геренвена до зіркового статусу в Ередивізі та виступів за збірну.

Один із найвпізнаваніших данських футболістів останнього десятиліття — Лассе Шене — офіційно оголосив про завершення кар'єри. Про своє рішення 38-річний хавбек повідомив через соціальні мережі, зазначивши, що настав час поставити крапку у своїй футбольній історії.

Шене розпочав футбольний шлях у Данії, але вже у 16 років перебрався до Нідерландів, де будував кар’єру в клубах Геренвен, Де Граафсхап і Неймеген. Прорив стався у 2012 році, коли Лассе приєднався до Аякса. За сім років у складі гранда з Амстердама він тричі вигравав Ередивізі та став гравцем року Аякса у сезоні-2013/14.

Надалі футболіст мав короткий період в італійській Дженоа, після чого повернувся до Нідерландів — спершу до Геренвена, а потім до рідного для нього Неймегена, де й завершив кар'єру.

На міжнародному рівні Шене провів 51 матч за національну збірну Данії, забивши три голи.