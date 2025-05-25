Нідерланди. Новина

Відбувся фінальний матч плей-оф чемпіонату Нідерландів за місце у єврокубках.

АЗ Алкмар у фінальному матчі плей-оф за місце у єврокубках обіграв Твенте з рахунком 3:2.

Твенте почав матч завзято і до 40 хвилини вів з рахунком 2:0 завдяки голам Сема Стейна, який оформив дубль, забивши перший м'яч з пенальті. Однак ще до перерви АЗ відіграв один м'яч завдяки влучному удару Мехха Мердінка.

На старті другого тайму Рубен ван Боммел зрівняв цифри на табло, а перемогу команді з Алкмара приніс результативний удар у виконанні Ібрагіма Садіка на четвертій компенсованій хвилині.

Таким чином, АЗ, який посів п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів, виграв плей-оф та завоював місце у другому відбірному раунді Ліги конференцій у сезоні-2025/26.

Нагадаємо, чемпіоном Ерадивізі став ПСВ, який випередив Аякс на одне очко. Трійку найкращих доповнив Феєнорд, який набрав на 11 балів менше. Утрехт і Гоу Ехед, який виграв Кубок Нідерландів, пройшли до Ліги Європи.