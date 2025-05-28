Нідерланди. Новина

Клуб очікує на рішення хорватського вінгера щодо продовження співпраці.

ПСВ зробив крок до збереження одного зі своїх найвідоміших гравців — хорватського вінгера Івана Перішича.

Як повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра, нідерландський клуб запропонував 36-річному футболісту продовження контракту.

Перішич наразі вивчає умови нової угоди, а керівництво ПСВ з нетерпінням чекає на його остаточне рішення.

Досвідчений хорват приєднався до ПСВ на правах вільного агента, і попри свій вік, демонструє високу якість гри та досвід, що позитивно вплинуло на команду в останньому сезоні на шляху до чемпіонського титулу.

У поточному сезоні Іван Перішич провів 39 матчів, в яких він забив 16 голів та віддав 11 асистів.