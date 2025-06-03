Нідерланди. Новина

Вихованець Маккабі Тель-Авів потрібен чемпіону Нідерландів.

Голкіпер Баварії Даніель Перец опинився в сфері інтересів ПСВ, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

ПСВ — чемпіон Нідерландів сезону-2024/25

Повідомляється, що 24-річний гравець веде просунуті переговори з ейндговенським клубом. Йдеться про оренду ізраїльтянина з правом викупу.

Перец зацікавлений у трансфері. Тим не менш, кілька деталей переходу ще потребують уточнень.

Контракт Даніеля з мюнхенцями розраховано до кінця червня 2028 року. Порталом transfermarkt воротар оцінюється в 3 млн євро.

На рахунку гравця сім пропущених голів у шести матчах (один "сухий") за "ротен" у всіх турнірах сезону-2024/25.