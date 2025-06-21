Нідерланди. Новина

Став Лемкін опинився в сфері інтересів Твенте.

Твенте працює над придбанням центрального захисника Шахтаря Става Лемкіна, передає видання Voetbal International.

У сезоні-2024/25 ізраїльтянин на правах оренди представляв Маккабі Тель-Авів. На рахунку 22-річного гравця один асист у 28-ми матчах усіх турнірів.

За даними transfermarkt, Маккабі мав право викупу Лемкіна за 1.6 млн євро. Контракт Става з Шахтарем розраховано до кінця червня 2028 року.

Донецький клуб придбав оборонця в рідного для нього Хапоеля Тель-Авів наприкінці липня 2023-го за 850 тисяч. Протягом сезону-2023/24 ізраїльтянин узяв участь у п'яти протистояннях "гірників".

Твенте ще не досягнув домовленості стосовно трансферу Лемкіна, але клуб і виконавець націлені на укладення договору про співпрацю. За даними порталу Ynet, йдеться про чотирирічний контракт.

Раніше інтерес до Става приписували клубу МЛС.

Нагадаємо, центрбека не було в опублікованому Шахтарем складі на майбутній збір у Словенії.