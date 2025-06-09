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Американський клуб готовий заплатити майже 2 мільйони доларів за універсального захисника "гірників.

Центральний та правий захисник Шахтаря Став Лемкін може продовжити кар’єру в США.

Як повідомляє ізраїльське видання ONE, представники Колорадо ведуть активні переговори з донецьким клубом щодо трансферу 22-річного ізраїльтянина.

"Гірники" оцінюють гравця приблизно у 1,8 мільйона доларів — і Колорадо має фінансову можливість виконати цю вимогу. У боротьбі за Лемкіна також залишається Маккабі Тель-Авів, де футболіст провів сезон-2024/25 на правах оренди. Втім, переговори ізраїльтян із Шахтарем проходять складно.

Маккабі мав опцію викупу за 1,6 млн доларів ще у квітні, але нею не скористався, намагаючись домовитися про знижку. Наразі ж у Шахтарі вивчають варіанти та схиляються до вигіднішої пропозиції.

Нагадаємо, Став Лемкін приєднався до Шахтаря з Хапоеля Тель-Авів у липні 2023 року за 850 тисяч євро. У сезоні-2024/25 він провів 28 матчів за Маккабі Тель-Авів, відзначившись однією гольовою передачею.