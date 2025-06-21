Україна

"Гірники" починають готуватися до нового сезону.

Донецький Шахтар оголосив список гравців, які приймуть участь у першому тренувальному таборі команди під керівництвом Арди Турана.

Загалом список складається з 31-го футболіста.

Воротарі: Дмитро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн, Ростислав Баглай



Захисники: Дієго Арройо, Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Микола Огарков, Мар’ян Фарина



Півзахисники: Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Кевін, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Педріньйо, Невертон



Нападники: Лассіна Траоре, Егіналду, Кауан Еліас



Зазначається, що Георгій Гочолеішвілі, який повертається з оренди (Копенгаген — 33/1/4), а також частина збірників приєднаються до команди в Словенії вже під час тренувальних зборів.

Містом базування Шахтаря обрано місто Брдо.