Нідерланди. Новина

Ізраїльський захисник підписав контракт із представником Ередивізі до 2028 року з опцією продовження.

Твенте офіційно оголосив про завершення трансферу ізраїльського центрбека Става Лемкіна з донецького Шахтаря.

Як повідомляє пресслужба нідерландського клубу, 22-річний оборонець уже прибув до Енсхеде, де підписав контракт до літа 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.

У п’ятницю, 27 червня, Лемкіна урочисто представили на домашньому стадіоні Твенте — Де Гролс Весте.

Нагадаємо, Став Лемкін приєднався до Шахтаря в липні 2023 року, однак закріпитися в основному складі не зміг. Усього він провів 5 матчів за першу команду, включно з дебютом у Лізі чемпіонів УЄФА.

У сезоні-2024/25 ізраїльський захисник виступав на правах оренди за Маккабі Тель-Авів. За інформацією Transfermarkt, Твенте заплатив "гірникам" за його трансфер 1,5 млн євро.