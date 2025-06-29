Нідерланди. Новина
Тайрелл повертається до Манчестер Юнайтед, а Рік стане вільним агентом.
Рік Карсдорп і Тайрелл Маласія, Getty Images
29 червня 2025, 13:51
ПСВ на своєму офіційному сайті оголосив про відхід двох флангових оборонців.
Лівий захисник Тайрелл Маласія повертається до Манчестер Юнайтед після оренди. Із лютого 25-річний нідерландець взяв участь у 12-ти матчах клубу з Ейндговена в усіх турнірах.
Правий захисник Рік Карсдорп поповнив склад ПСВ влітку 2024 року. Тоді він залишив Рому на правах вільного агента.
Контракт із 30-річним нідерландцем не буде продовжено. На його рахунку два асисти в 20-ти матчах.
Нагадаємо, нещодавно свою угоду з ейндговенцями оновив Іван Перішич.