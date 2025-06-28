Нідерланди. Новина

Нова угода з 36-річним хорватом розрахована до літа 2027 року.

ПСВ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Іваном Перішичем.

Нова угода з досвідченим 36-річним хорватом розрахована до літа 2027 року.

"Це чудовий день — для мене, моєї сім'ї та всіх близьких. Минулий сезон був для нас неймовірним. Звичайно, він вийшов непростим, але особисто для мене він запам'ятався безліччю голів і гольових передач. А завоювання чемпіонського титулу стало, безумовно, вищою точкою для всієї команди. Наші вболівальники були чудові, і я хочу подякувати їм за це", — сказав Перішич.

Минулого сезону Перішич провів 39 матчів, у яких забив 16 голів та віддав 11 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Наполі проведе вирішальні перемовини щодо нападника ПСВ.