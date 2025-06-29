Нідерланди. Новина

Після невдалого сезону амстердамський клуб розпочав жорстку чистку складу та реформу під керівництвом Джона Гейтинги

Аякс зробив безпрецедентний крок — одразу сім футболістів були усунуті від участі у підготовці до нового сезону. Цей рішучий крок став частиною масштабної перебудови команди під керівництвом нового головного тренера Джона Гейтинги.

До списку гравців, які більше не входять у плани клубу, потрапили: Чуба Акпом, Карлос Форбс, Борна Соса, Крістіан Глінссон, Крістіан Расмуссен, Джей Гортер і Бранко ван ден Бумен. За повідомленням De Telegraaf, про своє відсторонення футболісти дізналися через повідомлення у WhatsApp, яке надіслав технічний директор Алекс Крус.

Окрім виключення зі складу, гравцям встановили суворі обмеження: вони можуть користуватися тренувальними полями та спортивними об'єктами лише після завершення сесій основної команди. Навіть їхні місця для стоянки були скасовані, а замість повноцінного медичного обслуговування їм виділили лише одного фізіотерапевта.

Цей жорсткий підхід — не лише спортивне, а й стратегічне рішення керівництва. Клуб прагне позбутися хаосу, що залишився після короткого, але витратного періоду роботи Свена Міслінтата, який привів до команди 12 нових гравців і витратив близько 120 мільйонів євро. Четверо з семи нині відсторонених футболістів були саме його підписаннями.

Особливо критичною ситуація стала після того, як Аякс кваліфікувався до Ліги чемпіонів — це активувало бонуси в контрактах гравців, що автоматично збільшили їхні зарплати на 50%. Наприклад, лише трійка Акпом, Форбс і Соса коштуватимуть клубу понад десять мільйонів євро за рік, при цьому майже не граючи.

Щодо Глінссона, Гортера і Расмуссена, то керівництво клубу просто більше не бачить у них достатнього потенціалу для майбутнього.

Деякі гравці вже мають попередні контакти з іншими клубами, що відкриває шлях до можливих трансферів.

Раніше стало відомо, що Аякс віддасть 12 млн євро за таланта Вальядоліда.