Нідерланди. Новина

Основний воротар збірної Чехії близький до переїзду в Нідерланди.

Чеський воротар прямо зараз робить суттєві кроки до переходу в стан чинного чемпіона Нідерландів — ПСВ.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга зі Sky Sport DE ПСВ офіційно розпочав перемовини щодо трансферу Матея Коваржа.

Контракт 25-річного воротаря з леверкузенським Баєром діє до 2027 року.

Нагадаємо, що Коварж перейшов до Баєра з Манчестер Юнайтед у серпні 2023 року за 5 мільйонів євро.

У сезоні 2024/25 Матей зіграв 15 матчів, пропустив 13 голів та провів 9 "сухих" матчів.