Нідерланди. Новина

35-річний футболіст вирішив не продовжувати контракт з нідерландською командою.

Джордан Гендерсон покине Аякс, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

35-річний півзахисник вирішив не активувати опцію продовження контракту. Гендерсон залишить клуб як вільний агент.

Нагадаємо, що Гендерсон перейшов в Аякс взимку 2024 року. У минулому сезоні англієць відзначився голом і 4 асистами в 28 матчах чемпіонату Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес посилиться захисником Аякса.