Нідерланди. Новина
35-річний футболіст вирішив не продовжувати контракт з нідерландською командою.
Джордан Гендерсон, Getty Images
09 липня 2025, 16:59
Джордан Гендерсон покине Аякс, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
35-річний півзахисник вирішив не активувати опцію продовження контракту. Гендерсон залишить клуб як вільний агент.
Нагадаємо, що Гендерсон перейшов в Аякс взимку 2024 року. У минулому сезоні англієць відзначився голом і 4 асистами в 28 матчах чемпіонату Нідерландів.
Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес посилиться захисником Аякса.