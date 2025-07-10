Нідерланди. Новина

35-річний футболіст став вільним агентом.

Джордан Гендерсон покинув амстердамський Аякс. Про це інформує прес-служба нідерландського клубу.

Нагадаємо, що за амстердамську команду досвідчений півзахисник виступав з 2024 року. Гендерсон взяв участь у 57 поєдинках, записавши собі в актив один забитий м'яч і дев'ять результативних передач.

Нагадаємо, що в Англії Джордан відомий за виступами за Ліверпуль. Кольори мерсисайдського гранда він захищав з 2011 по 2023 рік. Разом з "червоними" він ставав чемпіоном Англії, а також переможцем Ліги чемпіонів, Кубка і Суперкубка країни.

Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес посилиться захисником Аякса.