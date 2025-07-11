Нідерланди. Новина

Рубен ван Боммель підписав трирічний контракт з чемпіоном Нідерландів.

ПСВ Ейндговен офіційно оголосив про підписання 20-річного вінгера Рубена ван Боммеля. Контракт молодого гравця розрахований до літа 2030 року. Форвард приєднався до чинного чемпіона Нідерландів з АЗ Алкмаар. Вже наступного тижня гравець вирушить із першою командою на передсезонний збір до Німеччини.

Цей перехід має особливе значення: ван Боммель — син клубної легенди Марка ван Боммеля та сам є вихованцем академії ПСВ, де провів сім років.

PSV in mijn ziel, PSV in mijn hart ❤️🤍#CreatingStarsTogether pic.twitter.com/Q3fMNWvJrX — PSV (@PSV) July 11, 2025

Угода обійшлася ПСВ приблизно в 16 мільйонів євро, хоча клуб наголосив, що це не рекордний трансфер в історії. Рубен гратиме під 7-м номером і стане потенційною заміною для Ноа Ланга, який переходить до Наполі.

"Я не міг би написати це краще", — сказав Рубен.

"Повернення до ПСВ — це мрія. Якщо цей клуб тебе кличе, довго думати не можна".

Директор ПСВ Ернест Стюарт заявив, що клуб давно стежив за Рубеном і вважає його "унікальним спортсменом" із сильним дриблінгом, глибоким баченням гри та відмінною технікою.