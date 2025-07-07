Італія

Угоду оцінено в 28 мільйонів євро, клуби вже завершили обмін документами.

За інформацією Фавбріціо Романо, Наполі наблизився до офіційного оформлення трансферу 26-річного вінгера ПСВ Ноа Ланга. Клуби вже обмінялися усіма необхідними документами, і гравець пройде медичне обстеження найближчим часом.

🚨💙 Noa Lang to Napoli, here we go! PSV Eindhoven and Napoli have exchanged documents for Dutch winger to join the Italian club. €28m package with sell-on clause agreed and long term deal in place for €2.8m net per season. Next step, medical to be booked.



[image or embed] — Fabrizio Romano (MIRROR) (@fabrizioromano.yopro20.com) 7 липня 2025 р. о 09:00

Сума угоди складе 28 мільйонів євро з додатковим відсотком від майбутнього перепродажу для ПСВ. Ланг підпише довгостроковий контракт, за яким зароблятиме 2,8 млн євро на рік.

Голландський футболіст виступає за ПСВ з літа 2023 року і став одним з лідерів команди — минулого сезону він записав на свій рахунок 14 голів та 12 асистів у 44 матчах усіх турнірів. У складі збірної Нідерландів Ланг провів 14 матчів, забив 3 голи.

Наполі стежив за гравцем уже давно й намагався підписати його ще під час зимового трансферного вікна. Тепер, під керівництвом нового головного тренера Антоніо Конте, клуб повернувся до ідеї та швидко досяг домовленості.

Це буде третє літнє підписання Наполі: раніше клуб безкоштовно підписав Кевіна Де Брюйне, а також захисника Луку Маріануччі з Емполі.