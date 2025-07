За інформацією Фавбріціо Романо, Наполі наблизився до офіційного оформлення трансферу 26-річного вінгера ПСВ Ноа Ланга. Клуби вже обмінялися усіма необхідними документами, і гравець пройде медичне обстеження найближчим часом.

🚨💙 Noa Lang to Napoli, here we go! PSV Eindhoven and Napoli have exchanged documents for Dutch winger to join the Italian club. €28m package with sell-on clause agreed and long term deal in place for €2.8m net per season. Next step, medical to be booked.



[image or embed]