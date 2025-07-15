Нідерланди. Новина

Рауль Моро залишив рідний для нього чемпіонат і перебрався до Нідерландів.

Лівий вінгер Рауль Моро залишив Реал Вальядолід заради Аякса, передає офіційний сайт клубу Ередивізі.

За даними transfermarkt, амстердамці виклали за 22-річного іспанця 9,5 млн євро. Контракт із ним розраховано до кінця червня 2030 року. Новий для себе клуб гравець представлятиме у футболці з 7-м номером.

Raúl Moro is finally here. — AFC Ajax (@AFCAjax) July 15, 2025

Реал Вальядолід Моро представляв із липня 2023-го. Спочатку його орендували в Лаціо, а роком пізніше придбали за 2,5 млн. На рахунку Рауля сім голів і 11 асистів у 65-ти матчах "біло-фіолетових" у всіх турнірах.

Раніше фланговий нападник також виступав за Реал Ов'єдо й Тернану. У 12-ти поєдинках за збірну Іспанії U-21 він відзначився чотирма гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що вінгер Аякса спробує перезапустити свою кар'єру в Геренвені.