Нідерланди. Новина

Вслід за Алассаном Плеа до Ейндговена може перебратися Ко Ітакура.

ПСВ не виходив із боротьби за центрального захисника Боруссії Менхенгладбах Ко Ітакуру, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Клуб з Ейндговена продовжує вести переговори щодо 28-річного японця. Контракт гравця з учасником Бундесліги розраховано до кінця червня 2026-го, а порталом transfermarkt він оцінюється в 12 млн євро.

У липні 2022 року Манчестер Сіті отримав за Ітакуру 5 млн. За Боруссію Менхенгладбах оборонець відзначився сімома голами й трьома асистами у 80-ти матчах усіх турнірів.

Нагадаємо, нещодавно свою семирічну пригоду в складі клубу завершив центрфорвард Алассан Плеа, який приєднався саме до ПСВ.