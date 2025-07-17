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Форвард провів чудовий період у Німеччині.

Французький нападник Алассан Плеа долучився до складу менхенгладбахської Боруссії ще в далекому 2018 році в якості трансферу з Ніцци за 23 млн євро — і досі клубний рекорд, і це був той випадок, коли витрачені кошти виправдали себе повною мірою.

Адже за цей час нині вже 32-річний виконавець провів 236 матчів, забив 68 голів та віддав 53 гольові передачі у футболці "жеребців".

А ще на рахунку Плеа є дуже рідкісне досягнення в сучасному європейському футболі — Алассан є лише одним із 13 гравців, хто в чемпіонатах "великої п’ятірки" відзначався десятьма й більше голами 10 останніх сезонів поспіль.

Із цим досягненням за плечима француз залишив клуб цього літа.

І продовжить свої виступи Плеа в нідерландському ПСВ у якості трансферу за 3 млн євро, тоді як контракт підписано до 2028 року.

У минулому сезоні Алассан відзначився 12 голами та сімома гольовими передачами в 32 матчах.