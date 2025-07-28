Нідерланди. Новина

Футболіст із минулим у Ювентусі та ПСВ на радарах Фортуни Сіттард.

Керівництво Фортуни Сіттард уважно стежить за ситуацією навколо Мохаммеда Іхаттарена. 23-річний півзахисник розглядається клубом як потенційне підсилення у випадку, якщо команду покине Ален Халілович.

Хорватський хавбек не виправдовує покладених на нього сподівань — як у плані гри, так і фінансового навантаження на бюджет. Відомо, що у 29-річного гравця є пропозиції з-за кордону, зокрема від клубів вищих ліг, тож його трансфер може відбутися вже найближчим часом.

У такому разі Фортуна повернеться до варіанту з Іхаттареном. Гравець минулого сезону провів 27 матчів у складі Валвейка, де відзначився 4 голами та 5 асистами. Контракт Іхаттарена з Валвейк діє ще один рік.